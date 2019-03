Il leader algerino Bouteflika posticipa elezioni e rinuncia a candidarsi

Il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika ha annunciato che non si candiderà per un nuovo mandato alle prossime elezioni presidenziali che posticiperà per le massicce proteste nel paese, hanno riferito i media locali.

Allo stesso tempo, il governo algerino ha rassegnato le dimissioni, ha riferito l'agenzia di stampa governativa algerina.

Gli algerini protestano dal 22 febbraio, da quando Bouteflika, 82 anni, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni del 18 aprile. Per le proteste, Bouteflika, che ha avuto un ictus nel 2013 e da allora è in sedia a rotelle, ha dovuto impegnarsi per iscritto con una dichiarazione in cui dice che, anche se rieletto, garantirebbe la transizione al potere di un nuovo presidente.