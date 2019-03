Il riscaldamento globale renderà le acque dell'Antartico senza vita

Lo hanno scritto dagli scienziati nella rivista Nature Climate Change.

"In futuro, lo stato corrosivo dell'acqua sarà direttamente sulla superficie dell'oceano, ciò renderà la vita estremamente difficile per i coralli e molluschi. Anche se oggi dovessero smettere del tutto le emissioni, questa "zona della morte" continuerà ad esistere, anche se più lentamente. L'inevitabilità del suo aspetto ci preoccupa particolarmente", ha dichiarato Nicole Lovenduski dell'Università del Colorado a Boulder.

Tutta l'anidride carbonica prodotta dalle imprese industriali entra nell'atmosfera e gran parte di essa si scioglie nelle acque dell'oceano e non le abbandona per un tempo molto lungo. Da un lato, questa caratteristica dell'oceano rallenta il riscaldamento globale, e dall'altro incide negativamente sugli ecosistemi marini.

Il fatto è che il suo accumulo nell’acqua porta ad un aumento della sua acidità, questo impedisce la formazione e la sussistenza dei minerali che costituiscono il guscio di coralli, conchiglie dei molluschi e conchiglie di vari organismi unicellulari. Il risultato di questo è che gli esseri viventi moriranno, ciò a sua volta, distruggerà il circuito di alimentazione e causerà la distruzione di massa in tutto il resto della fauna marina.

Particolarmente, dice l’esperto, questi processi si manifestano a varie latitudini, dove contemporaneamente in superficie e profondità arriva la concentrazione di CO2 nell'oceano, e dove ci sono profonde di corrente, che riempiono le acque di anidride carbonica alla superficie dell’idrosfera.

Spinti da questa idea, gli scienziati hanno calcolato la posizione del confine che separa la "zona della morte", dove il calcio dei gusci di plancton e degli invertebrati non può più esistere, e dove invece ancora può farlo nell’oceano.

Come hanno mostrato i loro calcoli, ora questa linea si trova a circa mille metri di profondità nelle acque e a circa 300-400 metri nelle regioni circumpolari dell'Antartide. Entro il 2100 la situazione sarà drasticamente cambiata, si passerà a un'altezza di 83 metri, e nel 80% dei siti del mare sarà troppo vicina alla superficie dell'acqua.

È possibile prevenire un simile esito degli eventi? Come dimostrano i calcoli dei ricercatori, nella maggior parte delle regioni dell'Antartide già si sono verificati cambiamenti, che portano alla formazione delle "zone della morte", o si verificheranno nei prossimi anni e decenni. È estremamente improbabile che anche una drastica riduzione delle emissioni impedisca questo processo.

In media, queste misure rimanderanno la loro formazione per circa due dozzine di anni. Questo non è chiaramente sufficiente per i coralli, ma anche per i molluschi più vulnerabili come gli angeli marini (Clione limacina) e diavoli (Limacina), che hanno dovuto adattarsi alla vita senza conchiglie. Tutto questo, avvertono gli esperti, può rendere le acque polari dell'Antartico senza vita entro la fine del secolo.