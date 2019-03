Un aereo militare americano in volo sul territorio della Russia

Il velivolo in missione congiunta tra Stati Uniti e Norvegia ha compiuto un volo sul territorio vincolato dall’accordo per i cieli aperti, dicono le risorse di monitoraggio.

Alle ore 06:20 locali l’aereo osservatore dell’aviazione americana OC-135B, numero di bordo 61-2670, nominativo OSY12T, è stato registrato nel raggio d'azione del ricevitore Komsomolsk sull’Amur. Il volo pianificato aveva un’altezza di 10,4 chilometri dalla terra. Alle 08:30 il Boeing si è spostato nella zona di Chita. Secondo gli esperti, gli Stati Uniti sono interessati alla brigata missilistica dispiegata a Chita.

Come ha detto in precedenza il facente funzione del capo del centro nazionale per la riduzione del pericolo nucleare Ruslan Shishin, l’aereo è partito dall’aeroporto Khabarovsk per la missione congiunta di Washington e di Oslo, nell'ambito del Contratto per i cieli aperti. Secondo Shishin, gli esperti russi controlleranno il rispetto dei parametri di volo e l'applicazione degli strumenti di osservazione.

​

Il Boeing OS-135B non è destinato ad essere armato. L'aereo ha superato il test internazionale con la partecipazione di Mosca, questo test permette di escludere l'uso della tecnologia non prevista dal contratto.

Il trattato per i cieli aperti è stato firmato dai membri dell'OSCE nel 1992 ed è diventato una delle misure per rafforzare la fiducia in Europa dopo la Guerra fredda. Secondo il documento, gli Stati possono effettuare voli di ricognizione sul territorio di altri paesi partecipanti e raccogliere informazioni sulle loro truppe. Il contratto è valido dal 2002, comprende la maggior parte dei paesi della NATO, Russia, Bielorussia, Ucraina, Georgia, Bosnia-Erzegovina e le neutre Svezia e Finlandia.