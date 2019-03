Il Kosovo si aspetta il riconoscimento dell'indipendenza da 19 paesi quest’anno

Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha detto giovedì scorso, che le autorità della Serbia continueranno a lavorare per ridurre il numero di paesi che accetteranno l’auto-proclamata l'indipendenza del Kosovo fino al livello del 2011. In precedenza, l’occidente ha invitato le autorità di Belgrado per ridurre l'attività diplomatica per la revoca dei riconoscimenti al Kosovo dei paesi terzi. Secondo le autorità della Serbia, il numero di Stati che hanno riconosciuto la Repubblica autoproclamata è ora inferiore a un centinaio.

"Il Ministero degli Esteri si aspetta che quest'anno l'indipendenza del Kosovo la riconoscano altri 19 paesi. Nel frattempo, ci troviamo di fronte a sfide e ostruzione per il lobbying aggressivo contro la Serbia in Kosovo. La diplomazia del Kosovo e il ministro degli Esteri Behgjet Pacolli fanno lobbying per il riconoscimento dell'indipendenza ora più che mai nel mondo", ha detto il vice ministro.