L'UE aggiungerà Bermuda alla lista nera delle società off-shore

L'Unione europea aggiungerà le Bermuda nella lista nera delle società off-shore, che non adottano adeguate misure per garantire la trasparenza finanziaria e la lotta contro i reati fiscali, tuttavia, non può ancora essere confermato l'inserimento nell’elenco degli Emirati Arabi. Lo riferisce la Reuters riportando la dichiarazione del Consiglio dell'Unione europea.

L'Unione europea nelle ultime settimane sta valutando l'estensione della lista nera delle società off-shore. Come ha riferito il 5 marzo la Reuters, nella lista sono stati aggiunti dieci stati, tra cui ci sono. l’Oman, le Isole del Pacifico e i Caraibi.

La questione dell’inclusione nell'elenco delle Bermuda e degli Emirati Arabi Uniti è rimasta aperta.

Come sottolinea la Reuters, i paesi membri hanno accettato di aggiungere le Bermuda, ma Italia e Estonia hanno bloccano le modifiche a questo elenco degli Emirati Arabi Uniti. La decisione finale deve essere presa dal Consiglio dell'UE il 12 marzo.

La lista nera delle società off-shore è stata creata nel mese di dicembre 2017, dopo una serie di grandi scandali di corruzione rivelati dai media, le informazioni riguardavano i conti offshore di politici e dirigenti delle strutture statali, ognuno di loro mirava all’evasione fiscale. Inizialmente c'era una lista di 17 soggetti, sono rimasti ora cinque stati e territori: Samoa Americane, Guam, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini Americane.