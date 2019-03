Rivelato come far diventare corruttore a sua insaputa un funzionario pubblico

Con il trasferimento veloce di denaro su una carta legata al numero di telefono tramite le applicazioni delle banche per gestire il proprio conto sullo smartphone si può rendere corruttore qualsiasi burocrate o funzionario pubblico. Lo hanno riferito i giuristi di due studi legali.

Conoscendo il numero di telefono di un burocrate, una persona qualsiasi può trasferire sul suo conto denaro e poi denunciare che si trattava di una mazzetta.

L'importo massimo trasferibile con il numero di telefono ammonta in Russia a 600mila rubli (circa 8500 €). Se la carta è emessa dalla banca Sberbank, è possibile trasferire 1 milione di rubli (14.500 euro circa).

Allo stesso tempo il beneficiario non può rinunciare all'accredito. Nessuna banca fornisce l'opzione di rifiutare l'accredito.

Il burocrate che ha ricevuto i soldi in questo modo non diventerà automaticamente corruttore, tuttavia dovrà dimostrare di non essere colpevole.

Il media russo Izvestia ha effettuato un test inviando 10 rubli al direttore del Tesoro russo Roman Artyukhin, rimasto scioccato e stupito dall'accaduto.