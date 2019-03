Il nitruro di gallio supera il silicio: nuova era tecnologica?

Di recente la Ankler ha presentato il suo nuovo piccolo alimentatore. Stando alle dichiarazioni della società, le piccole dimensioni del dispositivo sono dovute a un componente impiegato invece del silicio, cioè il nitruro di gallio (GaN). La grande popolarità di questo materiale trasparente e simile al vetro è sintomo del fatto che in futuro potrebbe superare il silicio e limitare il consumo di energia nel mondo.

Per molti decenni il silicio è stata la base tecnologica di qualsiasi industria, ma "abbiamo raggiunto un limite teorico oltre il quale non è più possibile migliorarne le prestazioni", afferma Danqing Wang, dottoressa di ricerca ad Harvard responsabile degli studi sul GaN. Secondo lei tutti i materiali hanno una cosiddetta "zona proibita", conseguenza diretta di quanto bene riescono a condurre l'elettricità. Nel nitruro di gallio questa è più grande di quella del silicio. Ciò significa che può resistere a una pressione maggiore e che l'elettricità può attraversare il dispositivo a una velocità maggiore. Di questo parla anche Martin Kuball, fisico dell'Università di Bristol e responsabile di un progetto di ricerca sul GaN.

Ma quali sono i vantaggi di questo materiale del futuro? Il GaN è molto più efficace dei suoi analoghi in silicio: questo permette anche di ridurre le dimensioni dei dispositivi creati con questo materiale. Con il suo aiuto è possibile non solo rimpicciolire i caricatori, ma anche far consumare meno energia al sistema. Secondo Kuball, sostituire tutti i dispositivi elettronici contemporanei con quelli in GaN potrebbe diminuire il consumo di energia del 10 o del 25%.

Inoltre, il nitruro di gallio resiste meglio a temperature elevate: questo lo rende utilizzabile in ambienti anche molto aggressivi. "Nelle automobili moderne tutti i componenti elettronici sono installati lontano dal motore perché non si surriscaldino, ma con il GaN questo problema si può risolvere", afferma Kuball.

A tal proposito, questo materiale già da tempo domina in un altro settore produttivo, la fotonica. In particolare, proprio il nitruro di gallio è la fonte della "luce blu" impiegata per leggere i dischi Blu-ray. I minuscoli laser spessi solamente qualche micron (1/100 del capello umano) vengono già impiegati per la creazione di microscopi di nuova generazione.

Ma dunque perché non è così semplice sostituire il silicio con il GaN? La risposta è semplice: l'industria ha per decenni costruito le proprie tecnologie a base di silicio. Un passaggio di tali dimensioni non potrebbe essere effettuato in tempi brevi. Inoltre, il nuovo materiale viene ancora sottoposto a continui test. Wang osserva che il nitruro di gallio ha anche dei punti deboli e vanno studiati prima di avviare una produzione su larga scala di dispositivi al nitruro di gallio.

Gli esperti della Anker sostengono che, sebbene il silicio sia meno caro del GaN, i caricatori prodotti con quest'ultimo materiale necessitano di meno componenti per funzionare bene e questo pareggia le spese dei due materiali.

Oggi molte start-up lavorano allo sviluppo di questa tecnologia: non è escluso che negli anni 2020 l'umanità uscirà dall'era del silicio e entrerà in quella del nitruro di gallio.