Migliaia di franco-algerini protestano contro candidatura di Bouteflika alle presidenziali

Migliaia di algerini sono scesi per le strade delle città francesi per prendere parte alle manifestazioni contro la candidatura per il quinto mandato dell'attuale presidente dell'Algeria Abdelaziz Bouteflika. Lo ha segnalato oggi France-Presse.

Secondo quanto riferito, nella capitale francese la manifestazione si svolge in Piazza della Repubblica e vi partecipano circa 2mila persone. Molti dei partecipanti hanno portato bandiere dell'Algeria e striscioni con slogan come "Un solo eroe: il popolo", "Mettiamo al museo il Fronte per la Liberazione Nazionale" (è il partito di governo in Algeria — ndr). La manifestazione è pacifica e non sono segnalati scontri con la polizia.

Una manifestazione simile è stata organizzata vicino al Consolato d'Algeria a Marsiglia, dove circa mille persone si sono radunate in segno di protesta.

"Il quinto mandato di Bouteflika è l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza", France-Presse riporta le parole di uno dei dimostranti di Bordeaux.

In questa città circa 300 persone partecipano alla manifestazione.

Secondo l'Istituto nazionale di statistica francese, nel Paese vivono circa 760mila persone originarie dell'Algeria.

Allo stesso tempo nelle città dell'Algeria si svolgono manifestazioni contro la candidatura di Bouteflika alle presidenziali.

Secondo il portale TSA, molti giovani sono coinvolti nelle proteste.