Trump chiede agli alleati più soldi per lo schieramento delle truppe USA

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo staff hanno sviluppato una nuova formula con la quale gli altri paesi dovranno pagare per il dispiegamento di truppe americane sul loro territorio. Lo riferisce oggi la CNN.

Il nuovo metodo di calcolo è stato chiamato "prezzo più il 50%" e, in base ad esso, i paesi sul cui territorio saranno schierate le truppe americane dovranno farsi carico della spesa totale più il 50% di questo importo. Ciò può portare al fatto che il mantenimento dell'esercito americano costerà agli alleati cinque o sei volte più costoso.

Le truppe statunitensi sono presenti in più di 100 paesi, soprattutto in Giappone, Corea del Sud, Germania, Qatar e Emirati Arabi Uniti. Il presidente Trump si è sempre lamentato del fatto che i paesi che ospitano le truppe americane pagano gli Stati Uniti in modo insufficiente.