Una capra di 3 anni è diventata sindaco emerito

Nella piccola città di Fairhaven (Vermont, Stati Uniti) hanno un nuovo sindaco, riferisce Fox news: è una capra nubiana di tre anni di nome Lincoln. Alle elezioni hanno partecipato 13 animali. Lincoln ha ottenuto 53 voti, superando 12 rivali, tra cui un cane di nome Sammy e un altro di nome Cristal.

"Le elezioni sindacali per animali non sono solo divertimento, è un tentativo per attirare l'attenzione dei cittadini verso la politica. Questo è un modo per attirare l’attenzione dei bambini in un modo interessante per loro" ha detto un funzionario dell'Amministrazione comunale, Joe Gunther.Tutto l'anno Lincoln parteciperà alle attività della città. I soldi del suo bilancio, saranno spesi per la costruzione di parchi giochi per bambini.