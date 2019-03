Diario di Krasnoyarsk 2019 giorno 8: una domenica bestiale, da trichechi

Le ultime notizie dai campi di gara

Nessuna medaglia oggi per l'Italia, che schierava i suoi atleti in due discipline tra quelle in programma oggi: lo slalom speciale femminile e la prova sulla distanza media di ski-orienteering.

Nello speciale femminile poca fortuna per le ragazze azzurre: la migliore è stata Angeli Rizzi, 17°, 22° Matilde Minotto e 26° Carole Gilardoni.

GD Media Universiade Krasnoyarsk 2019 Carole Gilardoni in azione nella seconda manche dello slalom speciale femminile alle Universiadi di Krasnoyarsk 2019

Nello ski-orienteering 25° posto tra i maschi per Francesco Corradini e rispettivamento 10° e 21° posto per Stefania Corradini e Alice Ventura.

La foto del giorno

GD Media Universiade Krasnoyarsk 2019 Il bagno nelle acque del fiume Enisey

Non è uno sport inserito nel programma ufficiale dell'Universiade, ma questo non ha impedito al locale club dei "trichechi" (come si chiamano gli appassionati di questi cimenti) di organizzare un bagno collettivo nelle acque del fiume Enisey.

In totale, nei 10 giorni di gara verranno assegnate 228 medaglie in 11 sport: sci alpino, sci di fondo, snowboard, freestyle, ski orienteering, biathlon, pattinaggio di figura, short track, bandy, curling e hockey su ghiaccio.

