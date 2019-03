Erdogan: gli S-400 acquistati dalla Turchia non danneggiano la sicurezza della NATO 

Il presidente Tayyip Erdogan ha detto sabato che il sistema missilistico antiaereo russo S-400 non è collegato alla sicurezza dell'Alleanza del nord Atlantico e ai caccia di quinta generazione F-35 americani, che la repubblica si aspetta di ricevere da parte di Washington. Il leader turco ha riferito questo in una manifestazione a Diyarbakir, riporta TRT.

"I nostri S-400 non danneggiano in alcun modo alla sicurezza della NATO, degli Stati Uniti o degli F-35. I motivi per cui acquistiamo questi sistemi sono evidenti", ha detto.