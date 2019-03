È avvenuta un’esplosione a Palmira

Secondo le informazioni del canale Syria TV, a seguito dell’incidente in un insediamento ad Arak nel deserto di Palmira, sono morte otto persone, altri 11 sono feriti.

L’ordigno è stato posizionato dai membri dell’ISIS. Altre due altre esplosioni sono avvenute a Hama e Manbij. Nel primo caso, due bambini sono morti per l'esplosione di una miniera. A Manbij un attentatore suicida in auto ha ucciso sei persone.

Incidenti simili in Siria non sono una rarità: i terroristi, lasciando gli insediamenti sotto l'assalto dell'esercito siriano, hanno posizionato bombe, spesso in edifici residenziali. Ad esempio, martedì otto civili sono morti in un’esplosione. Alla fine di febbraio, un simile incidente è costato la vita a 24 persone.