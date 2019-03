Il materiale afferma che ora per i turisti provenienti dagli Stati Uniti entrerà in vigore il sistema di autorizzazione per l'ingresso in Europa (ATIAS), che regola l'ingresso nella zona Schengen. Il visto sarà valido per tre anni, non ci saranno restrizioni sul numero di viaggi.

Si sottolinea che in questo momento i cittadini americani possono arrivare in Europa senza visto per 90 giorni.

In precedenza è stato riferito che Mosca e Washington hanno abbassato il costo dei visti.