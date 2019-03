Francia e Svezia unite per combattere lo sfruttamento della prostituzione

I governi di Francia e Svezia intendono sviluppare un piano contro la tratta di esseri umani per lo sfruttamento della prostituzione in Europa e nel mondo. La dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri di Francia Jean-Yves Le Drian e Svezia Margot Wallström è stata pubblicata sul sito web del dicastero diplomatico transalpino.

"L'obiettivo della nostra iniziativa diplomatica, che lanciamo oggi, è rafforzare la lotta contro la tratta di esseri umani per lo sfruttamento sessuale e sosterremo l'introduzione di leggi sulla prostituzione in altri Paesi simili a quelle già in vigore in Francia e in Svezia", si afferma nella dichiarazione.

"Alcuni Paesi vogliono legalizzare la prostituzione, tuttavia Svezia e Francia si oppongono alla regolarizzazione di questa attività", — sottolineano i ministri. — "Riteniamo che la prostituzione debba sempre essere vista come uno sfruttamento della debolezza umana".

I ministri osservano che molte prostitute vivono in condizioni terribili e in costante stress. A questo proposito Parigi e Stoccolma intendono lavorare per diffondere informazioni sulla tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, anche attraverso la cooperazione con organizzazioni non governative, inoltre programmano di fornire sostegno ai centri di accoglienza speciali per le donne che desiderano uscire dall'attività e riabilitarsi.