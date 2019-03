In Lettonia aperto il quartier generale della divisione settentrionale della NATO

Il ministro della Difesa lettone Artis Pabriks ha definito l'apertura del quartier generale come un contributo "per rafforzare la sicurezza dell'intera regione".

Il quartier generale della divisione internazionale settentrionale della NATO è stato inaugurato ad Adazi dai ministri della Difesa di Danimarca, Lettonia ed Estonia, rispettivamente Claus Hjort Frederiksen, Artis Pabriks e Jüri Luik.

"La creazione della divisione nord è un nuovo livello di forze di reazione della NATO per contrastare le minacce della nostra regione", ha detto il ministro della Difesa estone Jüri Luik, che ha preso parte alla cerimonia.

"Questo quartier generale non predisposto solo per l'addestramento, in caso di necessità dovrebbe condurre attività di difesa reali nella regione", ha aggiunto il comandante delle forze armate estoni, il generale Martin Herem, che ha partecipato all'inaugurazione del quartier generale.