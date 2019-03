Per Caracas provocato da un cyber attacco il blackout elettrico

L'interruzione di corrente elettrica che ha colpito quasi tutto il territorio venezuelano è stata provocata da un attacco informatico. Lo ha affermato il ministro delle Comunicazioni e dell'Informazione del Venezuela Jorge Rodriguez sulla tv di stato.

"C'è stato un attacco informatico diretto contro il sistema di controllo automatico della centrale idroelettrica di Guri", ha detto. "Conseguentemente all'attacco, la centrale idroelettrica si è fermata, provocando l'interruzione dell'erogazione elettrica".

Secondo Rodriguez, l'attacco contro la rete elettrica venezuelana potrebbe essere stato effettuato dagli Stati Uniti.

Il Venezuela presenterà una denuncia all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet. "Una delegazione dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani si recherà in visita in Venezuela a breve", presenteremo una denuncia per garantire il rispetto dei diritti umani nel nostro Paese".

Giovedì sera Caracas e la maggior parte degli Stati del Venezuela sono rimasti senza elettricità. Secondo la stampa locale, si parla di circa 20-22 su 23 Stati: di fatto il blackout ha paralizzato l'intero Paese.

Al momento è ripresa l'erogazione di corrente elettrica in alcuni quartieri di Caracas. Secondo la compagnia elettrica nazionale, il blackout è frutto di un'azione di sabotaggio contro la centrale "Simon Bolivar" dello Stato del Bolivar.

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha accusato "l'imperialismo americano" dell'accaduto. Il Dipartimento di Stato ha respinto le accuse.