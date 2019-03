In un diario di un ufficiale nazista i dettagli del tesoro del Terzo Reich

In Germania è stato pubblicato il diario personale dell'ufficiale del Terzo Reich Egon Ollenhauer, che descrive i luoghi in cui i nazisti avevano nascosto oro, opere d'arte ed altri oggetti di valore durante la ritirata dalla Polonia a seguito dell'avanza dell'Armata Rossa.

Lo riporta il Daily Mail.

Secondo il diario, Adolf Hitler aveva ordinato di nascondere 260 camion pieni di oggetti preziosi in 11 località della Polonia per evitare che se ne impossessassero le truppe sovietiche.

Inoltre lo stesso autore del diario era una figura chiave in questa operazione e ricopriva il ruolo di intermediario tra i nazisti e gli aristocratici locali che cercavano di proteggere le loro ricchezze dall'Unione Sovietica.

Secondo il diario, circa 28 tonnellate d'oro sono conservate in un nascondiglio, mentre in altri si trovano medaglie, monete d'oro, gioielli ed altri oggetti di valore. Si osserva che in uno dei nascondigli si trovano 47 opere d'arte rubate in Francia. Tra questi ci sono opere di Botticelli, Rubens, Caravaggio, Monet, Raffaello e Rembrandt.

Secondo Roman Furmaniak della fondazione Schlesische Brücke, ora in possesso di questo diario, gli appunti dell'ufficiale tedesco sono stati conservati per decenni nella loggia massonica della città tedesca di Quedlinburger e solo pochi anni fa sono stati trasferiti alla fondazione.

Furmaniak ha inoltre affermato che l'autenticità del diario è stata confermata da cinque atenei tedeschi, tra cui la facoltà di Storia dell'Arte dell'Università Georg-August di Gottinga.

Allo stesso tempo ha osservato che la fondazione sta ora esplorando i luoghi menzionati nel diario cercando di scoprire se sia rimasto qualcosa dell'oro dei nazisti.