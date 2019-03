Rogozin si congratula con NASA e SpaceX per il successo del volo della Crew Dragon

Oggi il direttore dell'agenzia spaziale russa Roscosmosm Dmitry Rogozin, si è congratulato con il capo della della NASA Jim Bridenstine e con il CEO di SpaceX Elon Musk per l'esito positivo del volo di prova della capsula Crew Dragon.

"Cari colleghi Jim Bridenstine e Elon Musk! Da parte di Roscosmos, vorrei congratularmi con voi per l'esito positivo del test di volo della nuova capsula!" ha scritto Rogozin su Twitter.

Il direttore di Roscosmos ha dichiarato che la creazione di un sistema di trasporto alternativo garantirà stabilità e sicurezza alla Stazione Spaziale Internazionale, augurandosi il rafforzamento della cooperazione nel settore spaziale tra USA e Russia.

La capsula spaziale americana Crew Dragon (o Dragon 2), adibita al trasporto degli esseri umani, è rientrata oggi ed è ammarata con successo nell'Oceano Atlantico, a 360 chilometri al largo della Florida.

La capsula ha portato sulla Terra un carico di 136 chili, tra cui i risultati degli esperimenti scientifici eseguiti in orbita e il manichino Ripley.

La Crew Dragon era stata lanciata in orbita lo scorso 2 marzo con un vettore Falcon 9 da Cape Canaveral, in Florida, consegnando un carico di 182 chili alla ISS. La capsula spaziale è stata sviluppata dalla SpaceX su ordine della NASA ed è progettata per trasportare nello spazio un equipaggio di sette astronauti e poi riportarlo sulla Terra.