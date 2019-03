La Russia vince in anticipo le Universiadi Invernali

Al secondo posto si trova la Corea del Sud con 12 medaglie (6 d'oro, 2 d'argento e 4 di bronzo), che non potrà comunque raggiungere i russi in quanto nei giorni restanti non gareggerà per le medaglie.

Oggi i pattinatori russi Betina Popova e Sergey Brain hanno conquistato il primo posto nella competizione di danza. In totale, per la danza ritmica e libera, hanno ottenuto 183,01 punti. Al secondo posto è arrivata un'altra coppia russa, Sofia Evdokimova e Egor Bazin,con 181,33 punti.

Già stamattina la nazionale russa aveva aggiornato il suo record per numero di medaglie, trincerandosi al primo posto della classifica con 73 medaglie, di cui 24 d'oro.

Le Universiadi Invernali si svolgono in Russia per la prima volta. Le competizioni si concluderanno il 12 marzo.