Libano, Hezbollah intende rafforzarsi nonostante le sanzioni

"La resistenza guadagnerà più forza, determinazione, influenza e aumenterà la sua forza per nuove vittorie", ha detto Nasrulla.

Il leader di Hezbollah ha definito le sanzioni usate contro il suo partito una guerra economica.

"Con pazienza, resistenza, miglioramento della gestione e snellendo i compiti principali, saremo in grado di porre fine a questa guerra. Chi ci sostiene continuerà a farlo., come stato e come popolo", ha sottolineato.

Nasrullah ha chiesto ai sostenitori di Hezbollah di avere pazienza e comprensione, e di non permettere discordia tra i ranghi della resistenza perché è ciò che cercano di ottenere coloro che hanno applicato le sanzioni.

All'inizio di novembre dello scorso anno, gli Stati Uniti hanno applicato un nuovo pacchetto di sanzioni contro il partito politico libanese Hezbollah e tutti i suoi affiliati. Il ministro dell'interno britannico, Sajid Javid, alla fine di gennaio, ha fatto sapere che un disegno di legge era stato presentato al Parlamento, il quale bandisce l'organizzazione Hezbollah e punisce l'affiliazione con una pena detentiva fino a 10 anni.