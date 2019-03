Più forte degli infortuni, splende l'argento di Alberto Blengini

Alle Universiadi Invernali di Krasnoyarsk è arrivata la seconda medaglia per l'Italia: l'argento nello slalom gigante conquistato da Alberto Blengini. Festa di famiglia, perchè a fare il tifo per lui sono arrivati anche la mamma ed il fratello.

Finalmente a Krasnoyarsk è arrivato un pò di freddo e sulle piste di Bobroviy Log durante la gara di slalom gigante è anche sceso un pò di nevischio. Tutti lo aspettavano, almeno come si aspettavano una medaglia gli sciatori azzurri. E la medaglia è arrivata: Alberto Blengini dopo aver chiuso la prima manche al 6° posto, nella seconda manche ha sfruttato la tracciatura dell'allenatore Michelangelo Tentori ed è andato al comando. Meglio di lui ha fatto soltanto il russo Ivan Kusnetsov, che ha preceduto lo sciatore piemontese di 52 centesimi di secondo. Al terzo posto si è classificato lo svizzero Livio Simonet (leggi i risultati della gara).

In questa intervista esclusiva a Sputnik Italia, Alberto Blengini condivide la gioia per la medaglia conquistata:

Alberto, come ti senti con la medaglia al collo?

Molto bene! Arrivare qui, dall'altra parte del mondo è strano. Non sai mai come possono andare le gare. Siamo arrivati qua già il 28 febbraio e con calma ho sentito com'era la neve, le piste, adattarmi a tutto l'ambiente per trovare le sensazioni positive che ho quando sono a casa e sentirmi qui con il feeling giusto per la gara.

© Foto : GD Media Universiade Krasnoyarsk 2019 Alberto Blengini sorridente sul podio delle Universiadi

Questa medaglia arriva alla fine di un lungo percorso, simile allo slalom in cui scii. Come sei riuscito a superare "i pali" che hai trovato sulla tua pista?

Si, mi sono rotto il ginocchio destro, poi dopo due anni il ginocchio sinistro. Sono comunque riuscito ad arrivare in squadra nazionale juniores per due stagioni, in cui mi sono anche tolto delle soddisfazioni, come il 6° posto nello slalom gigante al Campionato Mondiale Junior. Poi alla fine dell'anno scorso, anche se ero andato forte e avrei potuto continure la carriera da professionista, ho preferito dedicarmi allo studio a tempo pieno. Mi sono allenato per venire a fare queste gare, perchè ci tenevo a rappresentare la mia università.

Quale ateneo e corso di studi frequenti?

Io studio alla facoltà di Economia e Management Adenziale dell'Università di Torino, campus di Cuneo.

Che cosa ti aspettavi di trovare qui a Krasnoyarsk e che cos'hai visto davvero?

E' totalmente diverso da come me lo aspettavo. Io vengo da Vicoforte, un paesino di 3000 abitanti. Krasnoyarsk è una città di più di un milione di abitanti. Qui è tutto grande: le strade, gli spazi. L'Universiade è organizzata molto bene.

GD Media Universiade Krasnoyarsk 2019 Alberto Blengini insieme alla mamma Enrica (a destra) ed al fratello Nicola

Da Vicoforte sono arrivati anche tua mamma e tuo fratello a farti il tifo: che effetto ti ha fatto vederli a bordo pista?

Quando mi hanno detto la prima volta che venivano io gli ho risposto: "Ma voi siete pazzi, in Siberia!". Mia mamma mi ha risposto "Figurati, non vedremo mai la Siberia nella nostra vita!". E allora eccoli qua. Sono arrivati ieri e dopo un lungo viaggio in aereo gli hanno anche perso le valigie. Si fanno cinque giorni di vacanza!

Le 29° Universiadi Invernali si svolgono a Krasnoyarsk, in Russia, dal 2 al 12 marzo 2019.

In totale, nei 10 giorni di gara verranno assegnate 228 medaglie in 11 sport: sci alpino, sci di fondo, snowboard, freestyle, ski orienteering, biathlon, pattinaggio di figura, short track, bandy, curling e hockey su ghiaccio.

