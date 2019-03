Turchia, ministro difesa: è arrivato il momento di dispiegare gli S-400

Il processo di schieramento dei sistemi missilistici antiaerei russi S-400 in Turchia inizierà ad ottobre. Lo ha dichiarato oggi il ministro della difesa indiano Hulusi Akar.

"L'aeronautica militare sta studiando in quali regioni sarà meglio collocarli", ha detto Akar.

Il ministro ha aggiunto che i negoziati fra Ankara e Washington sull'eventuale acquisto dei sistemi missilistici americani Patriot stanno andando avanti.Nel 2017 la Turchia ha stipulato un contratto con la Russia per l'acquisto di quattro divisioni di sistemi missilistici S-400 per un importo di 2,5 miliardi di dollari. Ankara ha pure acceso un prestito con la Russia per il pagamento di parte della transazione.

Il dipartimento di stato americano ha avvertito che l'acquisizione degli S-400 da parte della Turchia potrebbe portare al rifiuto di fornirgli tecnologie avanzate, sospendendo la sua partecipazione al programma di creazione dei caccia F-35 e all'adozione delle sanzioni.

Ankara, a sua volta, ha affermato che non intende rinunciare agli S-400 neppure in caso di acquisto dei sistemi Patriot, poiché sono due questioni a se stanti.