Lezioni guerra fredda come esempio per India e Pakistan per evitare "incubo nucleare"

La recente escalation del conflitto indo-pakistano nel Kashmir potrebbe degenerare in una guerra totale, hanno scritto gli editorialisti del The National Interest Geoff Wilson e Will Saetren. Particolarmente preoccupante è il fatto che Islamabad continui a valutare l'uso di armi nucleari tattiche per fronteggiare i tradizioni rami delle forze armate, nonostante questa concezione abbia mostrato la sua inefficacia durante la guerra fredda, sostengono gli esperti.

Secondo le stime di Hans Christensen della Federazione degli Scienziati Americani (Federation of American Scientists — ndr), questi due Paesi dispongono di circa 290 testate nucleari.

Secondo studi recenti, una guerra nucleare regionale tra India e Pakistan potrebbe portare alla morte di 2 miliardi di persone in tutto il mondo.

Per evitare che questo incubo diventi reale, la comunità internazionale deve condannare le ulteriori violenze e creare una piattaforma per risolvere questo conflitto prima che la situazione finisca fuori controllo, ritengono gli autori dell'articolo.