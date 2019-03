Agenzia spaziale russa apprezza i voli di nuove navicelle americane verso la ISS

All'inizio di marzo il velivolo spaziale americano senza equipaggio Dragon-2 è volato sulla ISS. Il volo con equipaggio della navicella è previsto a luglio. Inoltre il prossimo maggio è programmato il volo senza equipaggio della nave americana Starliner, mentre ad agosto ci sarà personale a bordo.

"Hanno appena iniziato a testare il loro sistema… Comprendiamo quanto fosse importante per gli Stati Uniti essere in grado di volare in modo indipendente, non usufruendo di opportunità dal 2011. E' importante per noi perché occorre disporre di almeno due sistemi di trasporto alternativi per ridurre i rischi… Pertanto non possiamo che salutare con favore il lavoro dei partner per iniziare i test delle nuove navicelle", ha twittato Rogozin.

Dopo che il programma degli shuttle americani è terminato nel 2011, gli astronauti vengono trasportati sulla ISS solo a bordo della sonda spaziale russa Soyuz.