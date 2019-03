Il Pentagono vuole togliere accesso ad informazioni segrete ad Elon Musk

I funzionari del Pentagono stanno valutando di privare il patron della società SpaceX Elon Musk dell'accesso alle informazioni classificate in quanto ha fumato marijuana durante uno show umoristico televisivo. Lo ha segnalato l'agenzia Bloomberg.

Secondo le sue fonti, Musk è stato obbligato per avere l'accesso ai dati segreti a ripresentare i documenti necessari, che in particolare rivelano se abbia fatto uso di sostanze stupefacenti negli ultimi sette anni. Presentare questo tipo di informazioni è richiesto ai dipendenti delle agenzie federali o ai collaboratori delle imprese appaltatrici dell'amministrazione americana.

In precedenza l'accesso ai dati segreti era stato concesso a Musk per il fatto che SpaceX porta in orbita regolarmente satelliti secondo le disposizioni e necessità del Pentagono.

Il dicastero militare americano non ha ancora deciso se Musk manterrà l'accesso alle informazioni segrete. L'uso di droghe, come osservato da Bloomberg, può essere una ragione sufficiente per privare questo accesso.

Una fonte in SpaceX ha fatto sapere a Bloomberg che non ci sono state difficoltà nel lavoro dell'azienda a seguito di questa situazione. I funzionari di SpaceX non hanno voluto rilasciare commenti ufficiali nel merito.

Le pretese del Pentagono riguardano la partecipazione di Musk ad uno show online nel settembre 2018. Durante l'intervista nel programma satirico, l'imprenditore ha fumato marijuana e bevuto whisky: per questo è stato in seguito duramente criticato negli Stati Uniti. In diversi Stati il fumo di marijuana per scopi ricreativi è legale, ma a livello federale la cannabis è ancora considerata una droga, per cui il consumo e la detenzione sono proibiti.

Lo scorso novembre si è appreso che la NASA aveva in programma di condurre un briefing sulla collaborazione con SpaceX a seguito di questa intervista di Elon Musk.