Krasnoyarsk 2019, Italia argento nel gigante con Alberto Blengini

La medaglia d'oro è andato al russo Ivan Kusnetsov, il bronzo allo svizzero Livio Simonet. Gli altri atleti italiani Stefano Baruffaldi e Sebastiano Andreis si sono classificati rispettivamente al 5° e 6° posto.

Ero molto dubbioso, perchè in una competizione così non sai mai come possa andare. Dopo i primi giorni di allenamento qua mi sono sentito bene e sapevo di poter cogliere una medaglia. Dedico questa vittoria al CUSI, al CUS Torino, al professor Tardivo dell'Università di Cuneo che mi ha aiutato per fare questa trasferta ed allo sci club Artesina, che è la mia famiglia nel mondo della neve.

Per l'Italia è la seconda medaglia, dopo l'oro vinto da Matteo Rizzo nel pattinaggio di figura .

Le 29° Universiadi Invernali si svolgono a Krasnoyarsk, in Russia, dal 2 al 12 marzo 2019.

In totale, nei 10 giorni di gara verranno assegnate 228 medaglie in 11 sport: sci alpino, sci di fondo, snowboard, freestyle, ski orienteering, biathlon, pattinaggio di figura, short track, bandy, curling e hockey su ghiaccio.

