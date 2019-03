Uomini inutili per la sopravvivenza del genere umano: genetisti spiegano come

Se gli uomini scomparissero dal pianeta per qualche ragione, le donne da sole potrebbero continuare a salvaguardare il genere umano mediante la riproduzione partenogenetica. Lo hanno raccontato ai media russi i principali genetisti del Paese.

Secondo gli scienziati, il cromosoma Y maschile è un piccolo frammento del cromosoma X femminile, da cui solo il 10% dei geni è rimasto nel processo di evoluzione.

Allo stesso tempo le donne, a differenza degli uomini, possono riprodursi senza fecondazione.

"Questo è possibile perché dispongono di un insieme completo di cromosomi. Inoltre nei maschi non ci sono strutture riproduttive per la gravidanza", ha spiegato il ricercatore principale dell'Istituto di genetica generale dell'Accademia Russa delle Scienze e professore alla Texas A & M University Konstantin Krutovsky.

Quindi, se per qualche motivo i maschi scomparissero dal pianeta, le femmine potrebbero ipoteticamente passare alla riproduzione partenogenetica, ovvero usare ovuli che non hanno subito una divisione nella meiosi quando si formano i gameti aploidi. Da questi ovuli si può riprodurre una copia esatta della madre, detto in altri termini potranno nascere solo femmine.