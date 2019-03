Negli Stati Uniti hanno parlato dello Stato Islamico

Secondo lui, quello che avviene non è la resa dei terroristi prigionieri, ma “la decisione di garantire sicurezza delle loro famiglie”. Affluiti nel campo per sfollati e nascostisi in alcune zone, i militanti intendono mantenere il potenziale e aspettare il momento giusto per colpire di nuovo, ha detto Votel in un'audizione alla Camera dei rappresentanti del Congresso.

Il generale ha aggiunto che i residenti, che evacuano dai centri dove c’è l’ISIS, spesso rimangono radicalizzati.

"Dovremo continuare le operazioni contro questa diffusa organizzazione, contro i capofila, militanti, intermediari e, naturalmente, la loro contagiosa ideologia", ha sottolineato.

In precedenza, il 7 marzo ha riferito che le mogli dei militanti hanno litigato con i giornalisti e hanno detto che il gruppo continuerà a esistere. Prima il capo del Ministero degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che lo Stato Islamico è completamente distrutto, ma per parlare di vittoria sul terrorismo in Siria è presto.

In Siria dal 2011 c’è una situazione di stallo del Presidente Bashar Al-Assad contro i ribelli, il conflitto è diventato una vera e propria guerra civile. L’opposizione è sostenuta dagli Stati Uniti e i paesi europei, la Russia aiuta il governo di Assad.