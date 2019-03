La Russia darà in affitto all’India un sottomarino nucleare nuovo

La conferma ufficiale di queste informazioni manca da entrambe le parti. In precedenza, il giornale Economic Times ha riferito che l'importo della transazione sarà di tre miliardi di dollari. Si prevede che la costruzione del sottomarino finirà entro il 2025. Il periodo durerà almeno dieci anni.I negoziati sono in corso dal 2013. Nel 2015 si è passati agli aspetti tecnici e finanziari della transazione, e alla fine del 2018 media indiani hanno riferito che la Russia e l'India sono vicini alla conclusione di un accordo intergovernativo.

Attualmente, la Marina indiana è coinvolta nel progetto APL "Shuka-B", creata nell'anno 2012 e soprannominata"Chakra". Secondo il lato indiano, il costo dell’affitto è stato di 600 milioni di dollari.

Grandi partner

La Russia e l'India sono gradi partner nel settore della cooperazione tecnico-militare: oltre il 70 per cento delle armi da combattimento dell'esercito indiano, dell’Aeronautica e Marina sono di produzione sovietica e russa.

Domenica, 3 marzo, il primo ministro indiano Narendra Modi ha inaugurato nella città indiana di Korva un impianto per la produzione di Kalashnikov AK-203. Il telegramma di auguri per l’occasione dell'evento solenne è stato inviato da Vladimir Putin.

Il vice primo ministro Yuri Borisov il 26 febbraio ha detto che a Ulan-Ude nel 2021 inizierà la produzione di elicotteri multiuso Ka-226T nell'ambito di un accordo con l'India per la fornitura di 200 di queste macchine.

Il programma della produzione dei Ka-226T in India è un progetto chiave nell'ambito del programma nazionale Make in India. Come annunciato, i primi 60 elicotteri saranno fatti in Russia, il resto dei 140 in India.