A Ginevra nominata la prima Limousine carro armato  

Tale dichiarazione è stata fatta dopo che ha visitato lo stand russo dove c’era l’Aurus Senat Limousine L700.

Hefty ha detto che la macchina potrebbe fare concorrenza alla Rolls Royce.

"Mi hanno spiegato come funziona questa macchina, è grande, ma credo verrà venduta bene in Europa. Questa macchina sarà interessante per i ministri e i ricchi", ha aggiunto.

Giovedì il ministro dell'industria e del commercio della Russia Denis Manturov ha introdotto l’omologo svizzero Ignazio Kassis alle nuove auto Aurus Senat Limousine L700 e Aurus Senat S600.

L’Aurus è il nome di una serie di auto di lusso per le prime cariche dello stato russo, costruita su un'unica piattaforma modulare. Incluse nella serie ci sono una limousine, una berlina, un minivan e un SUV.

L'amministratore delegato di Aurus Motors, Franz Gerhard Hilgert, si aspetta che dopo aver ottenuto il certificato di conformità, le prime macchine Aurus appariranno in Europa entro la fine del prossimo anno. I prezzi delle Aurus in Russia saranno resi noti a metà aprile.