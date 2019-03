Il ministero degli Esteri russo sa della preparazione della ripresa dei test nucleari USA

“Abbiamo notato che alcuni media americani diffondono informazioni sulla necessità di riprendere i test nucleari americani”, ha detto la Zakharova, aggiungendo che l'emergere di tali notizie vengono diffuse per dare all'opinione pubblica l’idea che tali test siano apparentemente inevitabili, convincerla della loro necessità per la sicurezza nazionale USA che altrimenti sarà in pericolo.

Ha notato una recente pubblicazione di ex dirigenti del Los Alamos National Laboratory, apparsa sulla rivista "Questioni di scienza e tecnologia", e articoli dell'ex capo della gestione del Pentagono. Si dice che “non è possibile non avere una scala di test nucleari che garantiscano l'efficienza e l'affidabilità della capacità nucleare strategica degli Stati Uniti", ha sottolineato la Zakharova.

Il 4 marzo, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla sospensione delle condizioni dell’INF. La decisione è stata una risposta all’uscita degli Stati Uniti dal trattato, Washington ha accusato Mosca di violazione del contratto in relazione alla presenza di missili 9M729, la cui gamma di volo presumibilmente, supera i limiti consentiti. La controparte americana non ha presentato prove attendibili, mentre la Russia ha informato i colleghi stranieri dei test dei razzi.

L’INF è stato firmato da Unione Sovietica e Stati Uniti nel dicembre 1987 ed è entrato in vigore nel giugno 1988. Il documento vieta ai due paesi di produrre e distribuire missili balistici da crociera di medio e corto raggio. Inoltre, l'accordo vieta a Mosca e Washington di utilizzare lanciatori progettati per questi missili.

Los Alamos National Laboratory (LANL) si trova nello Stato del New Mexico, di essa risponde il dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. È stata fondata durante la Seconda Guerra Mondiale (1942) ed è originariamente conosciuta con il nome di “progetto Y”. Il laboratorio è impegnato nello sviluppo di armi nucleari.