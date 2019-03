L’esperto: a che scopo c’è un aereo da ricognizione degli Stati Uniti sul Baltico

Lo ha detto in un'intervista a Izvestya il capo dell'Ufficio politico-militare di analisi Alexander Mihaylov. Il 7 marzo, dell’intercettazione di un aereo americano, l’esploratore RC-135, ha riferito il Ministero della Difesa della Russia. “L'obiettivo dell’aereo dell’intelligence americano RC-135 sono le zone di confine della regione di Kaliningrad, Pskov e Leningrado. Molto probabilmente, l’aereo è decollato da uno degli aeroporti militari britannici” ha detto l’esperto.

Le azioni del pilota russo, per l’esperto, sono state professionali e rispettose delle normative.

“Per intercettare l’esploratore è stato usato il caccia russo Su-27, dopo l’avvicinamento all’aereo americano, l’RC-135V è stato costretto ad allontanarsi dai confini della Russia e cambiare corso. Dopo questo compito il Su-27 è tornato alla base russa” ha detto l’espero di analisi politico-militare.

Ha anche ricordato che i confini occidentali della Russia sono oggetto di una ricerca non legittima da parte dell’intelligence della NATO. Nell'ultima settimana gli aerei spia e droni degli Stati Uniti e del Regno Unito per tre volte si sono avvicinati ai confini della Russia per la ricognizione aerea, ha detto l'esperto militare.

“Il comportamento dell’aereo americano ancora una volta dimostra chiaramente le ostili intenzioni nei confronti della Russia” ha concluso Mihaylov.

Il 22 febbraio è stato riferito che il Su-27 ha intercettato l’aereo svedese militare al confine con la Russia sul Mar Baltico. Alla fine di febbraio, il Ministero della Difesa ha riferito che 15 aeromobili stranieri hanno condotto un'esplorazione ai confini della Russia per una settimana. I caccia della difesa aerea si sono alzati per intercettarli tre volte, ma non hanno commesso violazioni del confine con la Russia.