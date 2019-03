L'esercito degli Stati Uniti è rimasto senza nuovi obici

Il ritardo può durare fino alla fine di novembre di quest'anno.

Il ministro dell'Esercito americano Mark Esper ha osservato che i BAE Systems hanno raggiunto alcuni successi, ma essi non sono ancora sufficienti per convincere i militari ad avviare la produzione di massa degli obici. "Ci sono alcuni criteri che devono essere soddisfatti", ha detto il funzionario, senza aggiungere dettagli.

La decisione è stata rinviata non per la prima volta: inizialmente l'esercito doveva decidere la questione nel mese di luglio dello scorso anno, ma ha rinviato a dicembre, quando i militari hanno deciso ancora di aspettare, additando la BAE Systems di mancanza di prodezza per eseguire l'ordine integralmente e nei tempi stabiliti.

La società ha parlato a Bloomberg del miglioramento dei processi di saldatura e dell'eliminazione dei difetti dello strumento, anche se il portavoce dell'Esercito americano John Ashley, non riscontra questa qualità nel materiale. In tutto l'esercito americano vuole acquistare 576 obici e una macchina per il trasporto di munizioni.

Fox News lo scorso luglio ha riferito che i nuovi semoventi sarebbero diventati la componente principale dell'artiglieria nell'esercito degli Stati Uniti. Questa è la versione aggiornata degli obici M109A6 Paladin, dotata di un sistema digitale di controllo del fuoco e di un sistema automatico di ricarica. Nonostante l'aumento della massa rispetto alle versioni precedenti, l'M109A7 è in grado di muoversi più velocemente. Inoltre, i militari hanno già nuovi piani di riqualificazione: come riportato da Defense News, che cita il generale di brigata Stephen Maraniana, si prevede di dotare l'obice di munizioni XM1113, che consento di raggiungere i 70 km di distanza.