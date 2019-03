Commissione Europea smentisce apertura di canale televisivo russofono UE

Dalla Commissione Europea hanno fatto sapere che esistono già canali di comunicazione per il pubblico russofono.

La Commissione Europea non conferma la notizia diffusa nei media russi secondo cui Bruxelles si apresterebbe ad aprire un proprio canale televisivo in lingua russa.

"Non ho visto questo articolo e di solito non commentiamo le notizie diffuse sulla stampa, ma posso dire che, almeno da parte della Commissione europea, non siamo al corrente di un progetto simile", ha affermato Maja Kocijančič, portavoce del capo della diplomazia europea Federica Mogherini, commentando la notizia circolata nei media.

Ha sottolineato che la UE "è già in contatto con il pubblico russofono". "Il dicastero diplomatico della UE ha un sito web ad hoc in russo, che contiene le informazioni pertinenti sull'Unione Europea."