Parlamento russo approva legge che vieta diffusione di fake news

Oggi la Duma ha approvato in terza ed ultima lettura il disegno di legge che vieta la diffusione di notizie non affidabili socialmente significative.

La bozza era stata introdotta alla Duma da un gruppo di parlamentari, così come da alcuni senatori.

Il disegno di legge proibisce la diffusione di informazioni inaffidabili socialmente significative sotto forma di notizie affidabili, che mettono a rischio o danneggiano la salute dei cittadini, le proprietà, l'ordine pubblico o paventano la possibilità di chiusura delle strutture che forniscono alla comunità servizi di prima necessità quali infrastrutture di trasporto, istituti di credito, impianti energetici, industrie.

Secondo il disegno di legge, dopo aver rilevato l'inesattezza di una notizia pubblicata in un media registrato su internet, il procuratore generale o i suoi sostituti devono rivolgersi all'authority federale per le telecomunicazioni Roskomnadzor con la richiesta di adottare misure per limitare l'accesso contro la risorsa informativa che diffonde la fake news.

Sulla base della corrispondente richiesta della Procura Generale, Roskomnadzor notifica immediatamente al media online la necessità di cancellare i contenuti non veritieri. Secondo la legge, la redazione del media online deve rimuovere immediatamente i contenuti specificati al momento della ricezione della notifica.

Se le redazioni non rimuovono immediatamente le notizie inaffidabili, Roskomnadzor invia ai provider la richiesta per intraprendere misure relative alla limitazione dell'accesso del pubblico al media. Il provider è obbligato ad eseguire immediatamente la richiesta di oscuramento pervenuta dall'authority.

Contemporaneamente se la risorsa informativa ha rimosso la notizia contestata, invia una notifica al Roskomnadzor che, dopo averne verificato l'autenticità notifica immediatamente al provider di ristabilire l'accesso alla risorsa informativa.

Questa procedura per limitare l'accesso ad una risorsa informativa non si applica contro i portali che riprendono la notizia.

I media che violano la legge sono solo soggetti a responsabilità amministrativa: per la violazione della legge sono previste multe che variano a secondo del contenuto falso diffuso e se il trasgressore è una persona fisica o una società.