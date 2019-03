India avverte il Pakistan di “conseguenze gravi” in caso di provocazioni nel Kashmir

Come affermato nel documento, la parte indiana "risponderà alle provocazioni e agli incidenti in modo adeguato con conseguenze gravi".

I militari indiani hanno osservato che "hanno avvertito l'esercito pakistano di non colpire le zone residenziali, la situazione presso la linea di contatto rimane in generale relativamente calma".

Come comunicato ieri dai militari indiani, il Pakistan ha di nuovo bombardato con l'artiglieria alcune zone in prossimità della linea di contatto nel Kashmir; l'obiettivo erano i check point militari indiani e territori civili. Inoltre, secondo il canale con riferimento a fonti, la parte pakistana ha dispiegato ulteriori mezzi militari e soldati in diversi settori presso la linea di contatto, che precedentemente erano dispiegati lungo il confine con l'Afghanistan.