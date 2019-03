Il whisky economico del supermercato è il migliore

L’Evening Standard riporta che Lidl, una catena di supermercati economici tedeschi, ha vinto i World Whiskies Awards. Dopo una valutazione di 40 esperti, il whisky scozzese, invecchiato di otto anni, della marca Lidl’s Queen Margot, ha vinto il premio "Scotch, invecchiato da 12 anni e meno”.

Il whisky ha superato una seria concorrenza dei giganti più costosi del settore, compreso il Johnnie Walker Black Label. Queen Margot è venduto al prezzo di 13,49 sterline, o circa 17,98 dollari e questo dimostra che un buon alcolico non deve costare come un rene al mercato nero.

Gli esperti sottolineano che per otto anni nella botte di rovere la bevanda diventa “ricca di dolcezza”, “ ha un caldo, lungo retrogusto” e sa “di albicocche e prugne”. Il distillato, mescolato in bottiglia in Scozia, ha una genuina autenticità di qualsiasi altro amato “scozzese” e ha un prezzo interessante. Tuttavia, non è ancora finita: riporta Forbes, al World Whiskeys Awards verrano dati altri premi, le scelte finali dei giudici arriveranno per Best Scotch Blended e World Blended, che saranno annunciati il 28 marzo a Londra al premio del Whiskey Magazine.

È interessante notare che Queen Margot non può essere acquistato online. Quindi, se stai cercando il miglior whiskey al mondo, dovrai andare in un Lidl nel Regno Unito, dove può essere acquistato nei negozi. Probabilmente ora il suo prezzo aumenterà drasticamente, quindi fallo subito!