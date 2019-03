L'esercito americano ha definito gli S-400 in Turchia “una minaccia” per gli F-35 

Gli Stati Uniti temono che la Turchia possa rivelare le capacità dei caccia multifunzione F-35 di quinta generazione ai militari russi, scrive il portale Business Insider.

È stato rilevato che presto in servizio ci saranno i sistemi di Difesa aerea russi S-400 Triumph.

"Il mio miglior consiglio è di non permettere lo sfruttamento degli F-35 per gli alleati, che lavorano con i russi, che, probabilmente, nei sistemi aerei hanno tecnologie più avanzate “ ha detto il capo del Comando europeo delle forze armate americane Curtis Skaparotti.

In precedenza, un altro generale americano, il comandante dell’aviazione degli Stati Uniti in Europa e in Africa, Todd Walters, ha dichiarato che le capacità degli S-400 consentono ai loro proprietari di studiare e valutare il potenziale degli F-35. A suo parere, questo "non andrà a beneficio della NATO".

Erdogan ha detto che la Turchia "non farà un passo indietro" riguardo l’acquisto degli S-400. Si presume che, oltre alla trasmissione dei complessi russi, verrà insegnato ai militari turchi come usarli e in questo modo si avrà la possibilità di studiare gli F-35.

Secondo il tenente generale dell’aviazione americana David Deptula, dopo l'integrazione dei complessi nel sistema di difesa aerea della Turchia, la Russia riceverà un vantaggio tecnologico.

Negli Stati Uniti hanno reagito negativamente alla cooperazione di Mosca e Ankara e hanno promesso di sospendere la fornitura dei caccia F-35. Washington richiede di abbandonare i complessi russi per il Patriot americano.

Le autorità turche hanno una posizione ferma e non intendono abbandonare gli S-400. Gli S-400 Triumph sono l'ultimo sistema missilistico antiaereo a lungo raggio. Progettato per la distruzione di aerei, missili alati e balistici, possono essere utilizzati anche contro gli oggetti a terra. La portata raggiunge i 400 chilometri, sono in grado di distruggere gli obiettivi ad un'altitudine di 30 chilometri.