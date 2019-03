La Svezia ha proposto di creare un tribunale per le indagini sui crimini dell’ISIS

Il primo ministro svedese Stefan Lofven ha detto mercoledì che la Svezia intende intervenire per creare un tribunale speciale per indagare sui crimini commessi dall’ISIS in Siria.

Il politico lo ha detto in un'intervista rilasciata al Aftonbladet. Il ministro degli interni svedese Mikael Dumberg lo dirà in una riunione con i suoi colleghi europei a Bruxelles.

“Si dovrebbero pagare le responsabilità per la violazione dei diritti umani. Se qualcuno commette un attacco terroristico o dei crimini di guerra, deve comparire davanti a un tribunale, non importa dove sia successo", ha detto Lofven.

Ha sottolineato, che i tribunali internazionali sono stati creati in precedenza con una serie di caratteristiche: "tribunali internazionali sono stati creati già un paio di volte, ma forse in questo caso non possono agire nello stesso modo, per quanto riguarda il regime siriano".

I tribunali internazionali sono già stati creati per le indagini sui crimini di guerra in Ruanda e in Kosovo. In precedenza il premier svedese ha detto che la Svezia non ha intenzione di accettare di nuovo i cittadini che hanno combattuto per l’ISIS che si trovano attualmente in carcere in Siria.