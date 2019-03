I medici britannici hanno visitato i passeggeri arrivati con l'aereo dalle Barbados

I medici britannici con urgenza hanno visitato i passeggeri arrivati mercoledì mattina dalle Barbados in aereo in cattive condizioni di salute. Lo ha riferito la compagnia aerea Virgin Atlantic e l’aeroporto Gatwick.

I tabloid britannici hanno diffuso dettagli su 150 passeggeri del volo VS610, arrivato a Londra da Bridgetown alle 5.25 ora locale; sono stati messi in quarantena a causa di mal di gola, tosse, vomito e diarrea. La maggior parte dei passeggeri è tornata in Gran Bretagna dopo una crociera in nave ai Caraibi.

I medici con le squadre di soccorso hanno esaminato i passeggeri del volo, 30 di loro sono stati dimessi sul posto, mentre due sono stati inviati all’ospedale per prelievi.

“Alcuni passeggeri a bordo del volo VS610, sbarcati a Gatwick, questa mattina, hanno riportato dei malori. Come precauzione, per sicurezza, è stata presa la decisione di esaminare conformemente alle procedure, tutti coloro che erano a bordo. Attualmente, i passeggeri che hanno lasciato l'aereo, possono continuare a viaggiare normalmente", ha detto la Virgin Atlantic in una dichiarazione.