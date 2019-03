Conte: Kosovo revochi dazi sui prodotti serbi

“E’ forte il sostegno per gli sforzi di Vucic per un compromesso sul Kosovo nell’ambito del dialogo facilitato dall’alto rappresentante dell’Ue. Pristina deve dimostrare il necessario impegno e riprendere le trattative revocando le misure sui dazi introdotte unilateralmente lo scorso novembre e che colpiscono i prodotti serbi. Non è questa la strada”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Belgrado.

“Belgrado e Pristina – ha aggiunto – devono esplorare tutti i margini negoziali a loro disposizione per consolidare la stabilità della regione. Noi ci siamo, noi vogliamo che questo quadrante viva una prospettiva di pace e prosperità”.

Fonte: Askanews