Mogherini ha messo in guardia dai tentativi di "congelare" il conflitto in Siria

Il capo della diplomazia europea Federica Mogherini mercoledì ha detto che assiste al tentativo di “congelare” il conflitto in Siria, ciò minaccia ancora maggiore instabilità nella regione.

"Alcuni tentano di trasformare la guerra in Siria in un conflitto congelato. Io credo che ciò diventi terreno fertile per ulteriori tensioni etniche, più grandi violazioni dei diritti umani, e ciò aprirebbe nuovi spazi per la radicalizzazione e il riassetto delle organizzazioni terroristiche che creano una grande instabilità nella regione” ha detto, parlando a Bruxelles.