Trump su elezioni presidenziali 2020: “mi mancherà la Clinton”

"La Clinton ha confermato che non si candiderà alla presidenziali del 2020, rinunciando alla corsa per la Casa Bianca. Peccato, questo significa davvero che non potrò più competere con lei?" ha scritto Trump su Twitter.

In precedenza, Clinton ha detto a News 12 che non intendeva concorrere di nuovo per la presidenza degli Stati Uniti nel 2020. Ha anche detto che non aveva intenzione di candidarsi a governatore o sindaco di New York. Secondo Clinton, lei "aiuterà il suo partito e che si gode la vita di scrittrice, attivista e nonna".

Nell'ottobre 2018, la Clinton non ha escluso la candidatura alle presidenziali del 2020. Ha anche aggiunto che "farà tutto ciò che è in suo potere affinché un democratico entri nella Casa Bianca nel gennaio 2021". Il presidente Donald Trump, in rappresentanza dei repubblicani, ha poi annunciato che avrebbe voluto "combattere" con la Clinton alle elezioni presidenziali del 2020.