Pentagono firma contratto per realizzare sistema d’arma ipersonico

La Direzione dei Progetti di Ricerca Avanzata (DARPA) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha firmato un contratto con la compagnia industriale militare Raytheon di $63,3 milioni per sviluppare un'unità di combattimento guidata tattica ipersonica, ha comunicato la compagnia.

"Raytheon ha firmato un contratto con la DARPA da 63,3 milioni di dollari per sviluppare ulteriormente il programma di armi ipersoniche Tactical Boost Glide. Gli sforzi congiunti di DARPA e della US Air Force includono un'analisi critica del progetto, un passo fondamentale per l'adozione della tecnologia", afferma il rapporto.

Si noti che "il contratto è ancora un altro nel crescente numero di programmi di armi ipersoniche".

"Raytheon lavora a stretto contatto con i nostri clienti per acquisire rapidamente di questi avanzati sistemi d'arma e fornire alle forze armate del nostro paese gli strumenti necessari per essere un passo avanti alla crescente minaccia", ha detto il portavoce della società Thomas Bussing.

Il rapporto rileva che l'arma ipersonica permetterà all'esercito statunitense di operare da lunghe distanze con una risposta più rapida e con maggiore efficienza rispetto ai sistemi d'arma esistenti.