Media: USA resusciteranno il programma della Guerra Fredda per contenere la Russia

La Direzione dei progetti di ricerca avanzata del Pentagono (DARPA) intende rilanciare il programma di contenimento per la Russia in Europa apparso per la prima volta durante la Guerra Fredda. Lo comunica il portale Aviation Week.

Il progetto continua sugli sviluppi del programma Assault Breaker per creare armi "intelligenti" e ad alta precisione, che dovrebbero arrestare i carri armati sovietici e le unità meccanizzate nel caso l'Armata Rossa dovesse lanciare un'offensiva in Europa.

Si noti che le forze armate statunitensi pianificavano di contenere il contingente sovietico, superiore in Europa, con l'aiuto di sistemi aerei e bombe guidati in grado di rilevare e distruggere indipendentemente i corazzati e i blindati sovietici.

© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation WSJ: gli USA si preparano a “guerra fredda” nell’Artico contro Cina e Russia

Quindi, per eseguire queste attività, la scelta è ricaduta sul velivolo JSTARS E-8C, che oggi appare nel nuovo programma anche nella versione aggiornata per rilevare il nemico. Si presume che dopo di ciò i bombardieri B-52H avvieranno un attacco missilistico sui veicoli corazzati dell'avversario. Per eseguire il compito le munizioni dovranno essere dotate di sensori a infrarossi in grado di "agganciare" il carro armato.

Il programma prevede una probabilità del 50% di distruggere l'obiettivo. Ci dovrebbero essere 20 missili in totale a bordo di ogni bombardiere.

La rinascita del programma Assault Breaker è associata al successo della Russia e della Cina nella sfera militare. Secondo il giornale, la creazione di un sistema missilistico potrebbe richiedere circa dieci anni.