India accusa Pakistan di violare di nuovo tregua in Kashmir

Il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa della Repubblica, il tenente colonnello Devender Anand, ha dichiarato ai giornalisti, è stato registrato martedì sera intorno alle 22.30 (18.00 ora di Roma) un "attacco non provocato" con l'uso di mortai e armi da fuoco nella zona di Sunderbani."È durato fino alle 04.30 di mercoledì (alle 00.00 di Roma) e le nostre forze armate hanno dato una risposta decisiva a questa aggressione", ha detto Anand.

Ha informato che attacchi sono stati registrati anche nelle aree di Nousher e Punch. Secondo il rappresentante del Ministero della Difesa dell'India, un soldato indiano è rimasto ferito a causa dei bombardamenti dalla parte del Kashmir controllata dal Pakistan.

© AP Photo / Channi Anand Nuove accuse dall'India contro il Pakistan su violazione della tregua nel Kashmir

Recentemente, la situazione nel Kashmir, la regione rivendicata da India e Pakistan, si è deteriorata in modo significativo. La ragione di questo è stato un attacco suicida del 14 febbraio, avvenuto accanto a una colonna di polizia paramilitare nello stato indiano settentrionale del Jammu e Kashmir. L'esplosione ha provocato 45 vittime.

La responsabilità dell'attacco è stata rivendicata dal gruppo Jaish-e-Muhammad, il cui leader, Masoud Azhar, secondo New Delhi, si trova in Pakistan. In seguito, l'India ha accusato il Pakistan di sostenere i gruppi terroristici e Islamabad ha respinto le accuse come "non comprovate", suggerendo a New Delhi di condurre un'indagine congiunta sull'incidente. L'incidente ha complicato le già tese relazioni tra Nuova Delhi e Islamabad, mettendo ancora una volta la regione sull'orlo del conflitto militare.