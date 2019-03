Antartide, l'uomo ha lasciato la sua impronta sullo 0,44% del continente

Gli edifici le strutture presenti in Antartide coprono una superficie di 39 ettari, un'area leggermente inferiore a quella della Città del Vaticano. Lo afferma un articolo pubblicato oggi sulla rivista Nature Sustainability.

Le attività umane nell'Antartide sono regolate dal trattato antartico del 1961. Questo trattato, in particolare, prevede la protezione dell'ambiente antartico. Ma, come osserva l'autore dell'articolo, Shaun Brooks dell'Università della Tasmania, al momento sappiamo poco riguardo la porzione di continente su cui l'uomo ha influito.

Per valutare l'impronta umana nell'Antartide, il team di Brooks ha utilizzato i dati satellitari raccolti dal 2005 al 2016. Secondo i suoi calcoli, l'81% di tutti gli edifici in Antartide si trova sullo 0,44% dell'area del continente (54.274 chilometri quadrati, secondo i calcoli degli autori) che non sono coperti di ghiaccio. Allo stesso tempo, la cosiddetta impronta visiva di una persona sul continente si è rivelata paragonabile a 93.500 chilometri quadrati, comprese le acque costiere, e 58.500 chilometri quadrati solo sulla terraferma.

L'area totale delle zone soggette a intervento umano diretto è di 5242 chilometri quadrati, o, secondo gli autori, di 1135 metri quadrati per ogni persona che lavorava nelle stazioni antartiche quando erano a pieno carico. L'uomo "è stato notato" in più della metà di tutte le grandi aree costiere dell'Antartide senza ghiaccio.

Secondo i ricercatori, le loro stime contribuiranno allo sviluppo sostenibile del lavoro scientifico nell'Antartide, al quale un numero crescente di paesi mostra interesse. Nel settembre 2018, un altro gruppo di ricercatori ha riferito di aver costruito la mappa più dettagliata dell'Antartide: la sua immagine è più accurata di quella di qualsiasi altro continente del nostro pianeta.