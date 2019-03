Francia, le teste di cuoio neutralizzano il detenuto barricato in carcere

Le forze speciali hanno usato delle granate stordenti durante il blitz, conclusosi con la neutralizzazione del detenuto.

Stamane il ventisettenne Michel Chiolo, detenuto presso il penitenziario di Conde-sur-Sarthe ha aggredito due guardie al grido di "Allah Akhbar"con un coltello di ceramica, presumibilmente passatogli dalla moglie con la quale aveva avuto un colloquio poco prima. Uno degli agenti è in gravi condizioni.

L'arma non sarebbe stata rilevata dal metal detector a causa del materiale e la donna non è stata perquisita perché in stato interessante.

Dopo l'aggressione Chiolo si è barricato con la moglie in una stanza del penitenziario.