EUCOM raccomanda di non dare gli F-35 alla Turchia se Ankara compra S-400 dalla Russia

Il Comando europeo degli Stati Uniti (EUCOM) raccomanda di non concedere i caccia F-35 alla Turchia se Ankara deciderà di acquistare i sistemi missilistici antiaerei S-400 dalla Russia. Lo ha dichiarato oggi il comandate delle forze della NATO in Europa, il generale Curtis Scaparrotti, in un'audizione al Congresso degli Stati Uniti.

"Il mio consiglio, da militare, è quello di sospendere l'accordo degli F-35, in modo che non possano volare nelle condizioni in cui il nostro alleato usi sistemi russi, in particolare i sistemi di difesa aerea", ha detto Scaparrotti